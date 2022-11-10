Muş’ta mevsimin ilk karı etkili oldu; mücadele başladı
Muş'un yüksek rakımlı yerleşim yerlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı köy yolunda, il özel idaresi ekipleri mücadele mesaisine başladı.
Muş'ta başlayan kar yağışı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup yolunda etkili oldu. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunda kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşması üzerine il özel idaresi ekipleri harekete geçti.
Çavuştepe mevkisine giden il özel idaresi ekipleri, 15 santimetreye ulaşan karı temizlemek için yoğun mesai harcadı. Bölgede etkili olan fırtına, tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ekipler ilerlemekte zorluk çekti.
Mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyleyen iş makinesi operatörü Mustafa Özcan, "Mevsimin ilk karı kentimize yağdı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak, 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup köy yolunu açmaktayız. Köy ve mezralara ulaşım sağlamaktayız. Zorlu kar mücadelemiz devam ediyor. Bu şekilde de devam edecektir" dedi.
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