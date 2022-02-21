Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

AA
21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:53
Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Abone Ol google-news

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan yola çıkan ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen ticari taksi ile otomobili takibe aldı.

Polis ekipleri, öncü görevi gören ticari taksiyi Muş'un girişindeki özel hareket uygulama noktasında, diğer otomobili ise Hasköy ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Thor'un da desteğiyle yapılan aramada ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 494,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

3 TUTUKLAMA

İki araçta bulunan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler