Mustafa Artuç kimdir? Mustafa Artuç neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:58

Güncelleme: 28.07.2023 - 14:58

Mustafa Artuç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



MUSTAFA ARTUÇ KİMDİR?



Mustafa Artuç 1972 yılında Tokat Zile'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türkiye ve Orta-doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Adalet Yönetimi Uzmanlığı dalında "Kamu Görevlilerinin Yargılama Usulü" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılından itibaren çeşitli illerde hakim olarak görev yaptı. 2009 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tahkim kurulu üyeliği görevini yürütmekte.

Adalet Yönetimi, Spor Hukuku, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Çocuk Hukuku, Ceza Adalet Sistemi ve Çevre Hukuku konularında çalışmalı bulunan ARTUÇ, Türkiye Adalet Akademisinde ve Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda Ceza Adalet Sistemi, Hürriyete Karşı Suçlar, TCK Genel Hükümler, Şerefe Karşı Suçlar, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Sisteminin Tanıtılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku konularında dersler veriyor.

MUSTAFA ARTUÇ NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgiye göre, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Artuç, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Artuç, bugün Tokat'ın Zile ilçesi Ede köyünde ikindi namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ölümünü duyurup, taziyelerini iletti.

Bakan Tunç, Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyemiz Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



