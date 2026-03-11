Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında çıkan iddialar üzerine başlatılan disiplin soruşturması sonucu İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Peki, Mustafa Berat Kasımoğlu kimdir? Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu neden görevden uzaklaştırıldı?

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU KİMDİR?

Mustafa Berat Kasımoğlu 16 Ocak 1990, İstanbul'da doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2016 yılında 105. dönem kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Kahramanmaraş, Kırklareli (Babaeski) ve Trabzon (Of) ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. İngiltere’nin Liverpool kentinde 8 ay boyunca dil eğitimi aldı.

Görev Yaptığı Yerler

Giresun – Dereli: Kaymakam vekilliği.

Ordu – İkizce: Kaymakamlık (2019).

Hakkari: Vali Yardımcılığı (2021).

Ardahan: Vali Yardımcılığı.

MUSTAFA BERAT KASIMOĞLU NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ardahan Valiliği Yozgat Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu’nun hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ardahan Valiliğinin açıklaması şöyle

“Ardahan olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat KASIMOĞLU hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat KASIMOĞLU İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BIÇAKLANDIĞI İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

İddialara göre Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'nun yaşanan adli bir olay sonrasında, bir kişi tarafından bıçaklandığı öne sürülmüştü. Olayın ardından konuyla ilgili resmi inceleme başlatıldı. Ardahanhaber.com.tr'de yer alan haberde "Edinilen bilgilere göre olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre B.K., iki kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Olayın ardından yaralanan Vali Yardımcısının hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili olarak iki kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi" denildi.