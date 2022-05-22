Mustafa Gazalcı’dan Kılıçdaroğlu’na Diyanet Akademisi mektubu: 'Eğitimde ikilik yaratır'

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Diyanet Akademisi kurulmasını öngören yasaya karşı tepkiler ve yasanın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınması için CHP’ye çağrılar sürerken bir adımın da eski CHP milletvekili Mustafa Gazalcı’dan geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Gazalcı, nisan ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na konuya ilişkin bir ileti gönderdi.

CHP milletvekillerinin, söz konusu yasaya ilişkin komisyon görüşmelerinde karşı oy yazdığını, teklifin anayasaya, Öğretim Birliği Yasası’na ve laikliğe aykırı olduğunu vurguladığını kaydeden Gazalcı, “Konu din değil, eğitim. Diyanet’in eğitim işlerini yürütmesi doğru değil, yasalara, cumhuriyetin eğitim felsefesine aykırı” dedi. Yasanın 24 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek AYM’ye taşımak için 60 günlük süre bulunduğuna işaret eden Gazalcı, “Konu, AYM’ye götürülsün” çağrısında bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da iletiye aynı gün yanıt verdiği ve “konuyu tekrar görüşeceklerini” söylediği öğrenildi.

SÜRE SONA ERİYOR

Cumhuriyet’in ulaştığı Gazalcı, eğitimci kökenli olduğunu anımsatarak yasanın eğitimde ikilik yaratacağını söyledi. Yasanın AYM’ye taşınması için 60 günlük sürenin sonuna yaklaşıldığını vurgulayan Gazalcı, Diyanet’in bir bakanlık olmadığını, bu akademinin de bir üniversite bünyesinde bulunmadığına işaret ederek “Bu, laik eğitime, dolayısıyla anayasaya aykırıdır. Çatallı, ikili eğitim, Osmanlı dönemine dönüştür diye düşünüyorum. Bu nedenle konunun yüksek yargıya taşınmasını önemli görüyorum. Milletimize bunun zararlarını anlattığımızda da anlayacaklardır” ifadelerini kullandı.