Laikliğe Çağrı Birlikteliği’nden TBMM’deki partilere ‘din eğitimi’ uyarısı: Tarikatlara yol açılıyor

10 Nisan 2022 Pazar, 04:00

Çok sayıda demokratik kitle örgütü ile aydınları çatısı altında toplayan Laikliğe Çağrı Birlikteliği, TBMM’de yer alan partilere, anayasaya aykırı olan Diyanet Akademisi Yasası ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevlerini genişleten kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeleri yönünde bir bildirgeyi kamuoyuna duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın giderek dayandığı anayasa hükümleriyle çatışan bir kurum haline getirildiğinin altı çizilen bildirgede, “Cumhuriyet’in bir kurumu olarak kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uzunca bir süredir varlık nedeni dışında görevlerle donatılması ve giderek bir şeyhülislamlık mercii haline gelmiş olması hiç kuşkusuz ki anayasanın, en başta laiklik olmak üzere, değiştirilemez hükümleriyle aykırılık yaratmaktadır” denildi.

KARŞI ÇIKAN OLMADI

Geçen mart ayında kimi CHP’li ve İYİ Partili milletvekillerinin AKP ve MHP’lilerle birlikte olumlu, HDP’lilerin çekimser oyları, TİP ve Memleket Partisi milletvekillerinin de Genel Kurul’a katılmaması sonucu hiç “ret” oyu almadan yasalaşan Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin yasanın içeriğine ilişkin bilgi verilen bildirgede, “Eğitim,

okulöncesinden başlayarak adeta mahalle mekteplerini andıran bir yapıya dönüştürülmüş iken şimdi bir de Diyanet Akademisi kurulmuştur” görüşüne yer verildi.

"AYM’YE BAŞVURUN"

Laikliğe Çağrı Birlikteliği, anayasayı ve hukuku hiçe sayarak hareket eden iktidardaki partinin, “Diyanet Akademisi” adını verdiği kurumun gerçekte medrese olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çekilerek şu uyarılarda bulunuldu:

- Ülkemizde tarikat ve cemaatlerce işletilen onlarca sıbyan mektebi ve medrese bu düzenlemelerle yasal ve meşru hale getirilmeye çalışılmaktadır.

- Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin genişletilmesi ile Anayasa’ya aykırı olan tarikat ve cemaatlerin bütün eğitim sistemine dahil edilmesinin yolu açılmak istenmektedir.

- Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmezi, demokrasinin de anayasanın değiştirilemez ilkelerinden olduğunu, ancak laiklik ilkesinin bütün bunların teminatı olduğunu bir kez daha hatırlatarak: Anayasanın değiştirilemez hükümlerinin korunması, aykırılıkların artarak sürmemesi, Atatürk ilke ve devrimlerinin, demokratik ve laik Cumhuriyetin hukuk ve demokrasi yoluyla korunması için, TBMM’de yer alan siyasi partilere görevlerini hatırlatıyor, anayasanın üstünlüğünü ve değiştirilemez hükümlerini gözeterek, 7383 sayılı Yasa ve 98 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için AYM’ye başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.