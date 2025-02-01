Mustafa Kemal’in askerleriyiz yemini eden 5 teğmen ihraç edildi: Tarihe kara leke

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 04:55

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ile alay komutanı vekili Albay Alper Topsakal Tabur Komutanı Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün TSK ile ilişiği kesildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene “silahlı kuvvetlerden ayırma cezası” verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’mizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” dendi. Kararın oybirliği değil oyçokluğu ile verildiği öğrenildi. Karar büyük tepki çekti.

HEDEF ALINDILAR

Kararın ardından Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenlerin resmi tören bittikten sonra yıllardır yapılan bir subaylık yeminini söylediklerini ve hemen hemen her seromonide yaşanan kılıç çatma olayını tekrar yerine getirdiklerini anımsattı.

Burada bir disiplinsizliğin söz konusu olmadığını belirten Bağcıoğlu, “Özellikle sosyal medyaya yansıyan görüntülerden sonra bir kısım troller bu konunun üzerine gitti. ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz’ ifadelerinden muhtemelen büyük rahatsızlık duydukları için. Daha sonra bunları bazı gazetecilerin desteklemesi ve değişik ifadelerle adeta teğmenleri adeta suçlu göstermesi ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ ifadelerini kullandıkları için. 7 veya 8 gün sonra da siyasilerin devreye girip teğmenlere ilişkin uyarılarda bulunması, suçlu ilan etmesi, adaleti etkilemeye yönelik girişimlerde bulunması ve neticesinde bir bardak suda kopan fırtına haline geldi” dedi.

Bağcıoğlu soruşturma sürecinde konuyla ilgisi olmamasına karşın teğmenlerin “ibadet” sorgusuna çekildiği anımsattı.

‘SİYASİ BASKIYLA KARAR’

“Hem vicdani hem hukuki açıdan teğmenlerin bu cezaya layık olacak bir fiilleri yok. Milli Savunma Bakanlığı’mız, konunun koordineli disiplinsizlik olduğunu ifade etse de” diyen Bağcıoğlu, “Bunun siyasi baskıyla alınmış bir karar olduğunu, Mustafa Kemal’in askerleriz ifadesinin bazı çevreleri çok rahatsız ettiğini, karar vericilerin bazı kişiler tarafından yanlış yönlendirildiğini, olayın adeta abartıldığını, değişik yönlere sevk edildiğini basından da duyduk” değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ NE OLACAK?

Bağcıoğlu, bundan sonraki sürece ilişkin ise “İdare mahkemesine gidilecek yürütmeyi durdurma, bozma kararı talep edilecek. Ondan sonra iç hukuk yolları avukatların da muhtemelen büyük gayretleriyle devam edecek” dedi.

Bağcıoğlu, CHP’nin teğmenler için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da belirtti. Teğmenlerin ihraç kararına ilişkin konuşan bir başka isim emekli Tuğgeneral Ali Er ise ihracın, Kara Kuvvetleri Disiplin Kurulu’nun kendi özgür iradesiyle verdiği bir karar olmadığını belirtti. Ülkenin geleceğine ilişkin umut kalmadığını ifade eden Er, “Verilmiş olan talimatın idari gerekleri yerine getirilmiş. Hukuki değerlendirme yapmak için hukukçu olmaya gerek yok. Bu bir suç değil” dedi.

TEĞMENLERE DESTEK YAĞDI

Özgür Özel (CHP Genel Başkanı):

Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, Mustafa Kemal’in askeriyiz demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir. Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cüppeli amiralinizi disipline sevk etmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız.

Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı):

Tarihe utançla geçecek bir karar daha. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’mizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız.

Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı):

Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı):

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demenin Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında suç sayılması, pırıl pırıl evlatlarımızın ordudan ihraç edilmesi hiçbir vicdana sığmamaktadır. Teğmenlerimiz bugün alınlarının teriyle giymeye hak kazandıkları o şanlı üniformadan uzak bırakılsa da milletimiz onları her zaman bağrına basacaktır. Bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz! Bu kararın sonuna kadar karşısındayız, teğmenlerimizin yanında olacağız.

Gül Çiftçi (CHP Genel Başkan Yardımcısı):

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeriyiz demek, bu toprakların ve Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak demektir. Verilen ihraç kararı genç teğmenlerimizin onur madalyasıdır.

Burhanettin Bulut (CHP Genel Başkan Yardımcısı):

Sarıklı amiralı ordudan atmayıp emekli edenlerin dertlerinin, ordumuzun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le olduğu tescillendi. Bu cezayı verenlerse tarihte utançla hatırlanacaktır! Ne mutlu Mustafa Kemal’in askeri olabilenlere.

Müsavat Derivşoğlu (İYİ Parti Genel Başkanı):

Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır.

Nazan Moroğlu (Avukat):

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için Türkiye’nin en başarılı teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden neden ihraç edildi? Ordumuz Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutan Mustafa Kemal’in askerleridir. Türk Ceza Kanunu’nda “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suçu mu var?

Cemal Enginyurt (Bağımsız İstanbul Milletvekili):

Bu Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı kararı şiddetle protesto ediyorum. Size inadına ve her daim şerefle haykırıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz.

Deniz Yavuzyılmaz (CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı):

AK Parti, Atatürk’e bağlılık yemini etmeyi disipsinsizlik saydırtarak, beş teğmen ve üç subayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç ettirdi. Bu utançla yaşayın.

Özgür Karabat (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili):

En başarılı teğmenlerimizin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’den ihraç edilmesi her şeyden önce gazi ve şehitlerimize büyük saygısızlıktır. Tarih bu ihraçları da bu ihraçlara imza atanları da unutmayacak. Ne yaparsanız yapın, Atatürk’ü milletimizin gönlünden silemeyeceksiniz.

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili):

Atatürk’ün izinden yürüyen ve Harbiyeli ruhu taşıyan subayları olmaktan bir adım geri gitmeyen teğmenleri, Mustafa Kemal’in askerlerini ordudan ihraç edenler, milletin vicdanında asla hüküm giydiremez. Bu karar, Cumhuriyetin özüne, Atatürk’ün mirasına açık bir saldırıdır.

Ümit Dikbayır (Bağımsız Sakarya Milletvekili):

Onlardan teğmen apoletlerini aldınız, Türk milleti onlara general apoleti taktı. Onlar artık “Mustafa Kemal’in generalleri...”

Muharrem İnce (Memleket Partisi Genel Başkanı):

Tarih kahramanları da hainleri de unutmaz. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenleri ordudan ihraç edip terörist elebaşı Apo’yu içeriden çıkarmaya çalışmak vatana ihanettir.

Sadettin Tantan (Yurt Partisi Genel Başkanı):

Mustafa Kemal Atatürk’le sorunu olan zihniyet emperyalizmin oyununa tutsaktır. Türkiye, Atatürk’le sorunlu siyasi zihniyeti sandığa gömecek ve yoluna devam edecektir. Teğmenlerin TSK’den ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Orduya siyasetin sirayet etmesi, dış politikanın iç politikaya alet edilmesi devlet geleneğine, bekamıza zarar verir. Bu yanlışa imza atılmaması için toplumun büyük bir bölümünden gelen çağrılara kulak tıkayanlar, TSK’nin hepimizin ortak değeri ve ülkemizin gözbebeği kurumu olduğunu yoksaymıştır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız.