Mustafa Necati anıldı

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Altay Spor Eğitim Vakfı, Eğitimİş İzmir 1 Nolu Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi’nin işbirliğiyle Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma kapsamında, “Bir Devrim Neferi Mustafa Necati” başlıklı panel yapıldı.

Konak Belediyesi meclis üyesi ve Mustafa Necati’nin ikinci kuşak yeğeni Işık Doğusoy’un kolaylaştırıcılığında yapılan panele, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve yazarımız Işık Kansu ile Altay tarihi araştırmacısı Tanıl Adalı konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Tanıl Adalı, Necati’nin yaşamını, Altay Spor Kulübü’nün kuruluşundaki ve Milli Mücadele’deki kilit rolünü dinleyicilere aktardı. Mustafa Necati’nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde müsteşarlığını yürüten Nafi Atuf Kansu’nun torunu olan Işık Kansu da Necati’nin Milli Eğitim Bakanlığı dönemini yapılan “Eğitim Devrimi”ni tarihsel belge ve fotoğraflarla anlattı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, AKP iktidarının “Eğitimde çağ atladık” söylemlerini eleştirerek “Çağ atladık ama ortaçağ atladılar. Geriye atladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın alt kurumu durumunda. Bunların görev tanımları beliyken bugün okullar fiili işgal altında. Adı ÇEDES projesi. Yalnızca ÇEDES değil tarikat ve cemaatlerin işgali altında okullar” dedi.

Mustafa Necati’nin “Memlekette mektep bulamayan bir çocuk bırakmayacağız” sözünü hatırlatan Özbay, “Yusuf Tekin AKP’nin gerçek yüzüdür. Bu ülkede 20 bin köy okulu kapandı. Merkezi okulların da tamamında temizlik sorunu var. Milli eğitim bakanı çocuğunu özel okula yolluyor. Halkın çocuğu musluktan su içiyor. Bugün itibarıyla 611 bin 612 çocuk okul dışında. 500 bine yakın çocuk MESEM’de ve 15 çocuk bu MESEM’lerde yaşamını yitirdi” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Işık Kansu okurları için kitaplarını imzaladı.