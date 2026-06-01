Mustafa Sandal'ın eski bacanağına tahliye: Cinayet davasında ev hapsi kararı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2023 yılında bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle tutuklu yargılanan Hüsnü Kerem Şen hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Şen'in elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Olay, eğlence mekanına alınmadıkları iddia edilen bir grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Kerem Şen'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Şen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve daha sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma" ile "mala zarar verme" suçlamalarıyla yargılanan Şen'in tahliyesine, uzun tutukluluk süresi ve suç vasfının değişme ihtimali gerekçe gösterilerek karar verildi.

İKİNCİ DAVADA DA TAHLİYE

Hüsnü Kerem Şen'in adı, Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma iddialarını içeren başka bir soruşturmada da yer aldı.

İddialara göre Şen'in, alacak verecek meselesi nedeniyle Taşkın ailesi üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tehdit, alıkoyma ve darp iddialarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girdiği belirtildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Şen hakkında "nitelikli yağma", "suç örgütüne üyelik" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamaları yöneltildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da mahkeme, tutukluluk süresi ve ölçülülük ilkesi doğrultusunda Şen'in tahliyesine karar verdi.

OLAY ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Çeşme'de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştüğü görülüyor. Kayıtlarda Hüsnü Kerem Şen'in elinde silah bulunduğu iddia edilen anlar da yer alıyor.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Hüsnü Kerem Şen'in "kasten öldürme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma" ile "mala zarar verme" suçlamalarından yargılanması sürüyor.

Mahkemenin ara kararında ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şen hakkında birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmanın da bulunduğu bilgisine yer verildi.