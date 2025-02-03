Mustafa Sandal'dan AKP trolü Furkan Bölükbaşı tepkisi: 'Bu şahsı neden gözaltına alınırken göremedik'
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, AKP trolü olması ile bilinen Furkan Bölükbaşı'nın bir paylaşımını alıntılayarak yetkilileri etiketledi.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, X hesabından Furkan Bölükbaşı'nın "Müslümanların Kemalistlere karşı birleşmesinin zamanı gelmiştir" paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.
Paylaşımına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyen Sandal, "Hemen her gün 'halkı kin ve tahrik suçu' işleyen bu şahsı neden gözaltına alınırken göremedik meraktayım!" ifadelerini kullandı.
Mustafa Sandal'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı şu şekilde:
Herhangi biri şunun tam tersini yazmış olsaydı 24 saat geçmeden gözaltına alınmıştı herhalde! Hemen her gün 'halkı kin ve tahrik suçu' işleyen bu şahsı neden gözaltına alınırken göremedik meraktayım! @AliYerlikaya @TC_icisleri @adalet_bakanlik @EmniyetGM pic.twitter.com/FweOczMHQq— Mustafa Sandal (@mustinetnet) February 3, 2025
Etiketler: #Mustafa Sandal #Furkan Bölükbaşı #İçişleri Bakanı
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