Mustafa Sandal'dan AKP trolü Furkan Bölükbaşı tepkisi: 'Bu şahsı neden gözaltına alınırken göremedik'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:27

Güncelleme: 03.02.2025 - 21:36

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, X hesabından Furkan Bölükbaşı'nın "Müslümanların Kemalistlere karşı birleşmesinin zamanı gelmiştir" paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Paylaşımına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyen Sandal, "Hemen her gün 'halkı kin ve tahrik suçu' işleyen bu şahsı neden gözaltına alınırken göremedik meraktayım!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı şu şekilde: