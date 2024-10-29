Verdikleri poz tepki çekmişti: Yusuf Dikeç’ten ‘Bölükbaşı’ açıklaması

Yayınlanma: 29.10.2024 - 23:20

Güncelleme: 29.10.2024 - 23:20

AKP trolü Furkan Bölükbaşı Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Bölükbaşı resepsiyonda, ikinci olduğu Paris Olimpiyatları'ndaki ekipmansız atışıyla dünyaca ünlenen milli sporcu Yusuf Dikeç'le birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa süre içinde binlerce sosyal medya kullanıcısı, Yusuf Dikeç'e tepki gösterdi.

Milli sporcu Yusuf Dikeç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dikeç’in açıklaması şu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim.

Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler. Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim.

Yakın dostlarımın arayıp haber vermesi ile tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış, ne vatanseverliğimiz...

Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak, Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısı ile bahsi geçen şahsı tanımamaktayım.

Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür.

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim vatanıma ve Atatürk'e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez."