Ünlü oyuncu Berk Oktay, AKP trolü Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'ü hedef alan paylaşımına ateş püskürdü: 'Beni dava etsene...'
AKP trolü Furkan Bölükbaşı’nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Hamas lideri Yahya Sinwar’ı karşılaştıran paylaşımına ünlü oyuncu Berk Oktay çok sert tepki gösterdi.
Sosyal medyanın en tartışmalı isimlerinden olan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşıma tepki yağıyor. Son olarak ünlü oyuncu Berk Oktay Bölükbaşı'nın paylaşımına ateş püskürdü.
Furkan Bölükbaşı adlı trolün İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırdığı paylaşımı, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Bölükbaşı, paylaşımı sonrası sosyal medyada trend topic olurken, çok sayıda kullanıcı Bölükbaşı’ya tepki gösterdi.
Hayha Sinwar’ın ölüm haberi sonrası yapılan bu paylaşıma, ünlü oyuncu Berk Oktay çok sert tepki gösterdi.
BERK OKTAY ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Ünlü oyuncu Berk Oktay, Furkan Bölükbaşı’nın söz konusu paylaşımına sessiz kalmayarak, X platformundaki hesabından sert ifadelerle tepki gösterdi.
Oktay, “Bu Furkan denen pornocu müptezeli almak için daha neyi bekliyorsunuz? Artık ezin kafasını. Atatürk’e hakaret etmenin cezası hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif, olimpiyat çocuğu Furkan beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem” diyerek, Bölükbaşı’nın söylemlerini eleştirdi.
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