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Mustafa Sarıgül'den 'Roblox' açıklaması: 'Temaslarda bulundum, oyunlarınıza kavuşacaksınız'

Mustafa Sarıgül'den 'Roblox' açıklaması: 'Temaslarda bulundum, oyunlarınıza kavuşacaksınız'

4.07.2025 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül'den 'Roblox' açıklaması: 'Temaslarda bulundum, oyunlarınıza kavuşacaksınız'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox firmasıyla temaslarda bulunduğunu belirtti ve "İnanıyorum ki ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız. Roblox açılacak meydan sizin artık" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de bir süredir erişime engelli olan Roblox'la görüşmeler yaptığını ve firmanın İstanbul ve Ankara'da ofis açacağını bildirdi.

Sarıgül, "ABD'ye gittim temaslar yaptım. İnanıyorum ki Ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız" dedi.

"AMERİKA'YA GİTTİM, TEMASLAR YAPTIM"

Sosyal medya hesabından video yayımlayan Sarıgül, "Roblox açılıyor. İstanbul ve Ankara’da Roblox ofisleri açılıyor" notuyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, sevgili çocuklar gözünüz aydın. Amerika'ya gittim, temaslar yaptım. Roblox yetkilileri şu an itibarıyla İstanbul Şişli ve Ankara'da merkez açmaya karar verdiler. İnanıyorum ki Ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız. Roblox açılacak, meydan sizin artık."

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