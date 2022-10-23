Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister?' sorusuna yanıt: Sarıgül ister
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadınlar ne ister" sorusuna "Kadınlar sevki, hoşgörü, şefkat ve Sarıgül ister" yanıtı verdi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tiktok'taki videoları ile dikkat çekemeye devam ediyor.
Katıldığı bir etkinlikte "Kadınlar ne ister" sorusunu yanıtlayan Mustafa Sarıgül, "Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkar ister. Kadınlar Sarıgül ister" dedi.
Sarıgül'ün bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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