Mustafa Sarıgül'den 'Kadınlar ne ister?' sorusuna yanıt: Sarıgül ister

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kadınlar ne ister" sorusuna "Kadınlar sevki, hoşgörü, şefkat ve Sarıgül ister" yanıtı verdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 09:39
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tiktok'taki videoları ile dikkat çekemeye devam ediyor.

Katıldığı bir etkinlikte "Kadınlar ne ister" sorusunu yanıtlayan Mustafa Sarıgül, "Kadınlar sevgi, hoşgörü, şefkar ister. Kadınlar Sarıgül ister" dedi.

Sarıgül'ün bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

 

Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi

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