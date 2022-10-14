TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den sansür yasası değerlendirmesi: “AKP ekonomi kötü demeyi yasaklıyor”

14 Ekim 2022 Cuma, 14:51

İl binası açılışı ve ziyaretler için Osmaniye'ye gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Toprakkale Kapalı Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında daha önce de defalarca yaptığı af çağrısını yineledi.

Sanayi esnafı ziyareti yapan Sarıgül sansür yasası ile ilgili ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin en genç milletvekili olarak parlamentoda bulundum. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gurur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi güven kapısı olmaktan şu anda çıktı. Enflasyon almış başını gidiyor, orta direk bitmiş. Türkiye’de yoksulluk, had safhada. Nüfusun yüzde ellisi şu anda açlık sınırıyla karşı karşıya. Yüzde seksen yurttaşları yoksulluk sınırıyla boğuşuyor. Ülkemiz böyle bir tablo içerisindeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi neyi konuşuyor? Sansür yasasını konuşuyor.

"YURTTAŞLARIMIZI KORKUTMAK İSTİYORLAR"

Ak Parti iktidarı enflasyonu düşüremiyor, enflasyona çok yüksek demeyi ne yazık ki yasaklıyor. Ekonomiyi düzeltmiyor, ekonomi kötü demeyi yasaklıyor. Eğer bunları derseniz, hapse girersiniz diyerek yurttaşlarımızı ne yazık ki korkutmak istiyor. Gerçeklerin üzerini Ak Parti iktidarı örtmeye çalışıyor. Ama unutmayın ki ateş üstüne çul örtmekle ateş sönmez, çul çulu yakar. Zulmün ömrü de çok kısa olur. Türkiye Değişim Partisi olarak bu yasaklar zincirini doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi korkulardan, Türkiye'yi korkulardan ve mutlaka korkutanlardan kurtaracağız."