Müstakil evde çıkan yangın can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Bostancı Mahallesi’nde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya (52) hayatını kaybetti.
YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ!
İhbarı alan Gönen itfaiye ekipleri 2 araç ile kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
Mehmet Sertkaya’nın cansız bedeni yanan evden çıkarılarak Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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