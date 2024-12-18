Müstakil evde yangın paniği... Çıkış nedeni araştırılıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Müstakil evde yangın paniği... Çıkış nedeni araştırılıyor
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:44

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi’nde bir müstakil evde yangın çıktı. Yangında evin oturma odasında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Ev sahibinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangının 1 saatlik çalışma sonunda söndürüldüğü bildirildi.


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