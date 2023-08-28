Müşteri sandığı polisten otopark ücreti istedi, suçüstü yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta değnekçi iddiaya göre, otomobili park eden sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden 150 lira otopark ücreti istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:28
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Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi'nde değnekçilik yapan E.K denetim yapan sivil polislerden otopark ücreti isteyince, suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Kuruçeşme Caddesi'nde denetimdeydi. Bu sırada değnekçilik yapan bir kişi yanlarına gelerek otopark ücreti istedi.

KAMERAYA YANSIDI

Değnekçinin polislerden 150 lira otopark ücreti istemesi kameraya yansıdı.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen E.K. gözaltına alınarak Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

E.K.’ye 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden adli işlem yapılacağı öğrenildi.


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