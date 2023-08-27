Taksilere yönelik denetim; ceza yiyen taksiciler polise tepki gösterdi!
Taksilere yönelik denetim...
Fatih'te taksilere yönelik denetim yapıldı.
Denetimler sırasında bir taksi trafikten men edilirken, emniyet kemeri takmayan 7 taksi sürücüsü ile ehliyetini yanından bulundurmayan bir taksi sürücüsüne ceza uygulandı.
Taksiciler görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterirken, ceza yazan polislerle tartıştı.
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