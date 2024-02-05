Müşteriden taksiciye hakaret: ‘Senin gibileri vursunlar’

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:51

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:51

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı.

Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı.

Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.

Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Öte yandan, hakaret eden kadın, taksici tarafından ‘provoke edildiğini’ ve paylaşılan videonun kesildiğini iddia etti.