Müşteriden taksiciye hakaret: ‘Senin gibileri vursunlar’

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı. Taksicinin uyarısına rağmen kadın müşteri hakaretlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

İHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:51
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Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı. 

Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı. 

Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı. 

Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, “Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Öte yandan, hakaret eden kadın, taksici tarafından ‘provoke edildiğini’ ve paylaşılan videonun kesildiğini iddia etti. 


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