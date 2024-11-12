‘Müşterilerini benimle paylaş’ kavgasına tutuklama
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, kendisiyle aynı işi yapan asansör firması sahibi B.T.'yi, 'Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim' sözleri nedeniyle kavga çıktı. B.T.'yi tabancayla vuran E.G. tutuklandı.
Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta yeni bir asansör firması kuran B.T., aynı iş kolunda faaliyet gösteren E.G.’yi iddiaya göre, 'Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim' diyerek tehdit edince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında E.G., tabancayla B.T.’ye ateş etti. Sağ bacağından giren kurşunun sol kasığından çıktığı B.T., kanlar içinde yerde kaldı. E.G. polise teslim olurken, B.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı.
B.T.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan E.G., Ereğli adliyesine götürüldü. E.G. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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