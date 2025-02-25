Mutasyona uğrayan buzağı, 6 ayaklı ve 2 başlı olarak doğdu
Karapınar’da bir çiftlikte sezaryenle doğan buzağı, 6 ayaklı ve 2 başlı olarak dünyaya geldi. Genetik mutasyon veya gelişimsel anormallik nedeniyle bu şekilde doğduğu düşünülen buzağı, ölü olarak doğdu.
Karapınar’da bir çiftlikte doğum yapmak üzere olan inek, doğum sürecinde zorlanınca çiftlik sahibi durumu fark edip veteriner çağırdı. Yapılan muayenede buzağının doğum kanalından çıkamadığı tespit edildi ve acil sezaryen kararı alındı. Ancak doğum gerçekleştiğinde, ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı.
Veterinerin yaptığı incelemeye göre buzağı, 6 ayaklı ve 2 başlı olarak dünyaya geldi. Ancak bu genetik anormalliğe sahip buzağı, ölü olarak doğdu. Uzmanlar, bu tür vakaların genetik mutasyon veya gelişimsel bozukluklardan kaynaklanabileceğini belirtti.
Çiftlik sahibi ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, “Doğum sürecinde bir sorun olduğunu anladık ama böyle bir şey beklemiyorduk. Veterinerimiz elinden geleni yaptı ancak buzağı ölü doğdu” dedi.
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