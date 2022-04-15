Müteahhitler, fark düzenlemesini eleştirdi, iktidardan sıkıntılarına çözüm istedi

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Türkiye İnşaat Mühendisleri İşveren Sendikası (İNTES) Genel Başkanı Servet Arslan’ın, sektörün sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Sendikanın olağan genel kurulunda genel başkanlığa seçilen Arslan, iktidarın ekonomik başarılarının büyük bir çoğunluğunu müteahhitler üzerinden örneklendirdiğini, muhalefetin de politik söylemlerini yine müteahhitler üzerinden kurguladığına işaret etti. Arslan, şunları kaydetti:

“Oysa Türk müteahhitleri hem beş müteahhitten büyük, hem de beş müteahhitten çok daha fazlası. Bizler kamuya iş yapan yaklaşık 40 bin müteahhit olmamıza karşın ne yazık ki hem iktidar hem de muhalefet ‘beş müteahhit’ dışında geride kalan 39 bin 995 müteahhit ile ilgilenmemektedir. İktidar, müteahhitler üzerinde kamu baskısı kurarak kendilerini ifade etmelerine izin vermezken, muhalefet de siyasi rant korkusuyla müteahhitleri sahipsiz bırakmaktadır.” Arslan, Türkiye’nin dünyaya en önemli ihraç ürününün “müteahhitlik hizmetleri” olduğunu belirtti. Sektörün bu kadar ihmal edilmesinin anlaşılır olmadığını dile getiren Arslan, “En yalın haliyle ifade etmek istiyoruz ki 39 bin 995 müteahhit olarak batıyoruz” dedi.

"YIKIMA GÖTÜRÜR"

Gece yarısı çıkan tasfiye ve fiyat farkı kararnamesinin “dağ gibi büyüyen sorunlara pansuman olmaktan öteye gitmediğini” dile getiren Arslan, “Kanunlaşma sürecini birlikte yönetmek tercih edilmemiş, yıkıma veya süründürmeye götüren üst perdeden bakan bir anlayış tercih edilmiştir” değerlendirmesini yaptı. Açıklanan enflasyon rakamlarının piyasada demir, çimento, akaryakıt gibi ana inşaat kalemlerine gelen zamların çok altında olduğunu belirten Arslan, bu durum göz önüne alınmadan hazırlanan düzenlemenin hiçbir soruna çare olmayacağını, hiçbir sorunu “tedavi etmeyeceğini”, yalnızca sorunları biriktirerek çözümsüz hale getireceğini bildirdi.