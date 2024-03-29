Mutfakta çıkan yangın kafeyi kül etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kafenin mutfak kısmında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:44
Mutfakta çıkan yangın kafeyi kül etti
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Kocaeli'de sahil kesiminde bulunan bir kafenin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerine de sirayet etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Polis yangına ilgili inceleme başlattı.


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