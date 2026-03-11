Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutfaktaki gaz kaçacağından zehirlendi: 1 yaşındaki Salih bebek hayatını kaybetti

11.03.2026 16:18:00
DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mutfakta gaz kaçağından zehirlenen 1 yaşındaki Salih B. isimli bebek, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Diliskelesi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede oturan Hazal B., Salih B. isimli bebeğinin mutfakta hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk incelemede, bebeğin mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Salih bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

