Mutlak butlan CHP'sine tazminat davası: İşten çıkarılan personel mahkemeye başvurdu

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında göreve gelen CHP Genel Merkezi yönetimi tarafından işten çıkarılan parti çalışanı Volkan Emre Yeğin, avukatı aracılığıyla CHP'ye karşı tazminat davası açtı.

Ankara 73. İş Mahkemesi, yapılan başvuruyu dava olarak kabul etti ve CHP Genel Merkezi'nden iki hafta içinde cevap dilekçesini sunmasını istedi. Davanın eylül ayında görülmesine karar verildi.

İHBAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİ

Dava dilekçesinde, Yeğin'in CHP'de sosyal medya uzmanı ve medya prodüksiyoncusu olarak görev yaptığı, iş sözleşmesinin "Genel Başkan Özgür Özel'in ekibinde bulunduğu" gerekçesiyle sona erdirildiği belirtildi.

Başvuruda, iş akdinin bildirimsiz şekilde feshedildiği ifade edilerek ihbar ve kötü niyet tazminatı talep edildi.

DÖRT GÜNLÜK ÇALIŞMA ÜCRETİ DE DAVA KONUSU

Dava dilekçesinde ayrıca, Yeğin'in 4 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ndeki turnike kayıtlarına göre çalıştığı, buna karşın SGK çıkış tarihinin 31 Mayıs olarak bildirildiği belirtildi.

Bu nedenle, dört günlük çalışma ücretinin de dava kapsamında CHP'den talep edildiği kaydedildi.

Mahkeme, başvurunun usulen kabulünün ardından dava sürecini başlatırken, dosyanın eylül ayında görülecek duruşmada ele alınmasına karar verdi.