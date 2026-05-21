‘Mutlak butlan' kararı sonrası CHP’li isimlerden ilk tepkiler: ‘Kararı tanımıyoruz, CHP teslim olmaz’

CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içinden sert tepkiler yükseldi. CHP’li milletvekilleri ve yöneticiler kararı “hukuksuz” ve “siyasi müdahale” olarak nitelendirirken, Genel Başkan Özgür Özel’e destek mesajları paylaştı.

‘BİZİM AÇIMIZDAN YOK HÜKMÜNDEDİR’

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

"Türkiye'de yargı eliyle yerel yönetimler üzerine uygulanan siyasal baskıların, şimdi yargı eliyle Türkiye'nin birinci partisi, son seçimlerde yüzde 38 oyla açık ara Türkiye'de milletimizin tercihiyle birinci parti olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görüyoruz. Artık siyasetin her alanına yargı eliyle müdahale edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haklı iktidara yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor. Biz ayaktayız, örgüt ayakta, irade ayakta, milletimiz ayakta. Bunların da üstesinden geleceğiz. Göreceksiniz, sonunda hakimiyetin milletin olduğu ortaya çıkacak. Hakimiyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesinin üzerinde başka bir irade tanımıyoruz. Talimatla karar veren mahkemelerin aldığı bütün kararlar bizim açımızdan yok hükmündedir. Milletin vermediği yetkiyi AKP'nin ve sarayın mermer tozlarında, döşemelerinde arayanlar da gün gelecek bu millet tarafından hak ettikleri biçimde, hak ettikleri değerde cezalandırılacaklardır. Şimdi biz hepimiz Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezimize, milletin bize emanet ettiği, örgütün emanet ettiği genel merkezimize sahip çıkmaya gidiyoruz."

"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ, SONUNA KADAR DA DİRENECEĞİZ"

CHP CAO Yürütme Kurulu Üyesi Seyit Torun:

”Sandıkta yenileceklerini görenler, artık halkta karşılığı olmayanlar, yargı eliyle darbe yapmaya kalktılar. Bu da bir sivil darbedir. Yargıyı kullanarak, yargı aparatlarını kullanarak... Ama Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz olan bitenin farkında. Onlar her ne kadar kaybettiklerini anlayıp yargıyı kullansalar da milletin vicdanı, milletin aklı onları yenecektir. Asla teslim olmayacağız. Sonuna kadar da direneceğiz. Biliyoruz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuştur. Savaş meydanlarında kurulmuştur ve hiçbir zaman hiçbir güce de teslim olmamıştır. Gene teslim olmayacaktır ve kararlılıkla yoluna gidecektir. Halkla birlikte, halkıyla birlikte mücadeleyi sürdürecektir.”

'CHP SARAY TALİMATI İLE YÖNETİLEMEZ'

CHP milletvekillerinin sosyal medya hesabından paylaştıkları açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın: “Mutlak butlan kararını verdiren de buna alet olanlar da bu vahim hatalarının siyasi bedelini ödeyecek.”

Adana Milletvekili Ayhan Barut:

“Koca çınar partimiz sahipsiz, ülkemiz ve halkımız çaresiz değil. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önderliğinde, butlana da şutlana da, AKP karanlığına da teslim olmayız, boyun eğmeyiz. Nasıl ki 103 yıl önce Kuvayi Milliye ruhuyla ayağa kalkıp kurtuluş destanı yazdıysak, aynı inanç ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. O sandık gelecek, her kötülükten hesabı sorulacak!”

İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt:

“Mutlak Butlan kararını tanımıyorun. CHP, Saray talimatı ile yönetilemez. Özgür Özel Genel Başkanımdır. Onu seviyorum ve sevmeye,yanında durmaya devam ediyorum.”

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun:

“Partimize dair verilen “mutlak butlan” kararı; Vicdanen de, ahlaken de, hukuken de HÜKÜMSÜZDÜR! Cumhuriyet Halk Partisi’ni AKP yargısına teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz!”

19 Mart da böyle kara bir gündü.

Sabahın ilk ışıklarında Genel Başkanımızı İstanbul’a uğurlarken “şimdi ne olacak” dedim.

Buluruz bir çare dedi…



O günden sonra zulüm durmadı ama halkın bize olan desteği çığ gibi büyüdü.



Bugün de zulüm var.

Halkın desteği daha da büyüyecek. pic.twitter.com/FE8fzNmQBG — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) May 21, 2026

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan:

''İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü inanlı: Saraydan medet umanlar değil, halkın iktidarı kazanacak.''

Samsun Milletvekili Murat Can:

"Aparatlaştırılmış yargı marifetiyle partimizin, delegemizin iradesine çökmeye çalışanların ‘mutlak butlan’ kararını tanımıyorum!

Bu sözde karar, hukuken de vicdanen de hükümsüzdür.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni AKP yargısına teslim etmeyeceğiz.

Milletimiz ve bizler, koca çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin Birinci Partisi yapan, bu tarihi başarının mimarı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, yönetim kadrolarımızın yanındayız."

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı:

''Saraydan medet umanlar değil, halkın iktidarı kazanacak.''

‘CHP'Yİ AKP YARGISINA TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ali Gökçek: Cumhuriyet Halk Partisi’ni siyasallaştırılmış yargı eliyle zapturapt altına alabileceğini düşünenler, ‘makbul muhalefet’ ile seçime gitme hayali kuranlar, baba ocağımızda kayyım ittifakının desteği ile yer edinmeye çalışanlar karşısında, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında mücadelemizi devam ettireceğiz!

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Bu karar sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilgilendirmiyor. Türkiye’de çok partili demokrasiye son vermek isteyen kirli ve tehlikeli bir akıl devrededir.

Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir dilekçeyle değil, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Genel Başkanımız Özgür Özel, “Kimseye kolay bir yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vaat etmiyorum. Dikenlerin üstüne basa basa yürüyeceğimiz bir yolu ama teslim olmamayı, ezilmemeyi, yenilmemeyi vaat ediyorum.” demişti.

Delegelerimizin verdiği görevi ve halkımızın yüklediği sorumluluğu Erdoğan’ın kararlarına terk edecek değiliz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, bütün arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başındayız. Milletimiz yanımızda.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar: "Mutlak Butlan" Türkiye demokrasisi adına utanç verici bir yargı kararıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ve yönetimine siyasallaşan yargı değil, partiye emek verenler karar verir. Bu karar yok hükmündedir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde bu baskı ve zulüme boyun eğmeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur.

Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: “CHP düşmanı olan, hayatı yanlışlarla dolu, İmamoğlu aleyhine kurulan kumpasta önemli rol oynayan, mekruh kripto Lütfü Savaş'ın açtığı saçma sapan Butlan davasıyla mı CHP ye Genel Başkan olacaksın @kilicdarogluk? Türk Siyasi Tarihinde ilk defa İktidar, Ana Muhalefet Partisine Genel Başkan ataması yapma denemesine girdi. İlk defa CHP de bu onursuz atamayı kabul edenler de çıktı maalesef!

Her gerçek CHP li gibi ben de Yezid gibi onursuz bir şekilde Saraylarda oturmaktansa, Kerbalada Hz. Hüseyin gibi onurumla ölmeyi yeğlerim!

Hz. Hüseyin gibi zülme, ihanetlere, entrikalara, iftiralara karşı onurlu mücadele veren Liderimiz @eczozgurozel ile birlikte yürümekten, gerekirse de ölmekten şeref duyarım!”

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Murat Bakan: Sayın Genel Başkanım,

Onurumuzdan, haysiyetimizden, bir an olsun ödün vermeden bu yürüyüşün sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz.

Bu dava bizim davamızdır.

Bu kavga bizim kavgamızdır.

Bu yürüyüş, milletin aydınlık yarınlarına yürüyüştür.

Sonuna kadar yanınızdayız.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Saray koridorlarında alınan karar siyasi ve hukuki olarak yok hükmündedir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, Genel Merkezimizde görevimizin başındayız.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbecilere ve işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz.

Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: MİLLET BÜYÜKTÜR! ÜYELERİN İRADESİ ESASTIR!

Yargının görevi siyasal rekabeti dizayn etmek değil, hukuku korumaktır. Siyasi partilerin iradesine, delegelerin tercihine ve milyonlarca yurttaşın demokratik beklentisine mahkeme kararlarıyla yön verme girişimleri demokrasiye de hukuk devletine de ağır zarar verir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı butlan kararlarıyla değil, kurultay iradesiyle belirlenir.

Genel Başkanımız iki olağan ve iki olağanüstü kurultayda rekor oyla seçilmiş Özgür Özel’dir.

Alınan bu karar siyasidir, hukuki meşruiyeti yoktur. Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz, demokrasi ve halk iradesi adına kararlılıkla sürecektir.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Saray istedi diye teslim olacak değiliz! Partimizi, Ak Toroslar Çetesiyle Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, Genel Merkezimizde görevimizin başındayız.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.