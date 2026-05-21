21.05.2026 18:18:00
ANKA
İYİ Parti olağanüstü toplanacak: Müsavat Dervişoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararında ilk tepki!

Mahkemenin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde yarın sabah saat 10.00'da olağanüstü gündemle bir araya gelecek.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mutlak butlan kararının ardından yarın saat 10.00'da, Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.

İYİ Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır" denildi.

Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır!"

