'Mutlak butlan' paylaşımı: Altan Sancar hakkında beraat kararı verildi

9.04.2026 17:47:00
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin, "CHP’ye kayyım atanacağına dair duyumlar geliyor" paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Altan Sancar'a beraat kararı verildi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan davada gündeme gelen 'mutlak butlan tartışmalarını' haberleştiren ve bu konuda sosyal medya paylaşımı yapan gazeteci Altan Sancar’ın “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü celsesinde karar çıktı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin aktardığına göre (MLSA) savcılık, Sancar’ın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen  “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Altan Sancar hakkında, “CHP’ye kayyım atanacağına dair duyumlar geliyor” paylaşımı nedeniyle dava açılmıştı. Sancar, paylaşımların kendisine ait olduğunu belirterek, “Gazeteci olarak duyumlarımı paylaştım” demişti.

Uzun yıllar gazetecilik yaptığını belirten Sancar, ifadesinde kısa bir süre önce CHP'de danışmanlık yapmaya başladığını da eklemişti.  

CHP Kurultay davasında tanık ‘para aldığını’ iddia etti: ‘Bir sıfırdan büyüktür dedim’
CHP Kurultay davasında tanık ‘para aldığını’ iddia etti: ‘Bir sıfırdan büyüktür dedim’ CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan davada sanıklar suçlamaları reddederken, tanık olarak dinlenen Veysi Uyanık, “Ben de Meclis'e gittim Özgür Karabat ile görüştüm ve ‘herkese bir şey dağıtıyorsunuz bize ne vereceksiniz' dedim. Karabat da ‘100 bin verelim' dedi. Ben de ’100 bin ayıp değil mi' dedim. Sonra gıda kartları verdiler. Ben de bir sıfırdan iyidir diyerek kabul ettim” iddiasında bulundu. İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, Uyanık hakkında “suç işlediğini kabulden” suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme talebi reddedip, davayı 6 Mayıs'a erteledi.