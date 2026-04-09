'Mutlak butlan' paylaşımı: Altan Sancar hakkında beraat kararı verildi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan davada gündeme gelen 'mutlak butlan tartışmalarını' haberleştiren ve bu konuda sosyal medya paylaşımı yapan gazeteci Altan Sancar’ın “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü celsesinde karar çıktı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin aktardığına göre (MLSA) savcılık, Sancar’ın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

'Mutlak butlan' haberi nedeniyle hakkında dava açılan Altan Sancar'ın beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Altan Sancar hakkında, “CHP’ye kayyım atanacağına dair duyumlar geliyor” paylaşımı nedeniyle dava açılmıştı. Sancar, paylaşımların kendisine ait olduğunu belirterek, “Gazeteci olarak duyumlarımı paylaştım” demişti.

Uzun yıllar gazetecilik yaptığını belirten Sancar, ifadesinde kısa bir süre önce CHP'de danışmanlık yapmaya başladığını da eklemişti.