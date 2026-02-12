Mutlu Işıksu ismi sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Mutlu Işıksu kimdir? AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kaç yaşında, nereli?
MUTLU IŞIKSU KİMDİR?
1974 yılında Sakarya’da doğan Mutlu Işıksu, ilköğrenimini memleketi Adapazarı’nda tamamladı. 1993 yılında eğitime başladığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1997 yılında mezun oldu.
MUTLU IŞIKSU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
1989 yılında iş hayatına TÜVASAŞ’ta başlayan lşıksu, 1993-1997 yıllarında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliğinde gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdürdü. 1998-2014 yıllarında tekrar TÜVASAŞ’ta iş hayatına devam etti.
AK Parti’nin kuruluşu ile birlikle belde teşkilatlarında çalışmalara katkı sağlayan Işıksu, 2003-2008 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, 2008-2009 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılığı, 2009 -2011 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkanlığı, 2011 2014 yılları arasında Sakarya İl Başkan Yardımcılığı yaptı.
2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği görevine atanan lşıksu, 2014-2018 yılları arasında sırasıyla Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Mutlu Işıksu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adapazarı Belediye Başkanı seçildi.