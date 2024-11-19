‘Mutluluğun formülünü araştıran’ profesör aranıyordu: Cumhuriyet yazdı, ilan iptal edildi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:14

Son örnek 15 Kasım’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ilanında yaşandı. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü’ konusunda çalışmaları olmak” koşulu arandı.

Cumhuriyet’in konuyu gündeme getirmesinin ardından söz konusu akademik ilan ‘adrese teslim kadro’ tartışmalarına yol açtı. Tepkilerin ardından ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla söz konusu ilanın iptal edildiği duyuruldu.

İptal ilanında şu ifadeler yer aldı: “15.11.2024 tarih ve 32723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alımına ilişkin ilânımızda, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Profesör alımına ilişkin ilânımız iptal edilmiştir”