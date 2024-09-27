Üniversitelerdeki personel sorunlarının çözüme kavuşturulması için YÖK önünde eylem
Üniversite İdari Personel Sendikası, üniversitelerde çalışan idari personelin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması talebiyle Yükseköğretim Kurulu'nu protesto etti.
Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) bugün Yükseköğretim Kurumu (YÖK) önünde üniversite idari personelinin sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Ankara’da bulunan YÖK Merkez Binası önünde eylem yaptı. Emekçiler YÖK’ten, tayin hakkı, yükseköğretim tazminatı, görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılması ve diğer sorunların çözümü hakkında taleplerde bulundu. Eylemde basın açıklaması da yapıldı.
‘MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’
Eylem kapsamında yapılan basın açıklamasında idari personelin talepleri yerine getirilene mücadelenin süreceği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: “YÖK Başkanımıza sesleniyoruz: Üniversitelerde kalite, memnuniyet ve huzur istiyorsanız, idari personeli görmezden gelerek bunu başaramazsınız. Üniversiteler, öğrenciler, idari personel ve akademik personel bir bütünün parçalarıdır. Taleplerimize kayıtsız kalmayın, gereğini yapın ÜNİPERSEN olarak, taleplerimiz karşılık bulana kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse her gün YÖK önünde eylem yapmaya devam edecek, haklarımızı alıncaya kadar sesimizi duyuracağız.”
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