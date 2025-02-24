Muzaffer İlhan Erdost, ölümünün 5’inci yılında gömütü başında anılacak

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:43

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:43

Türkiye'nin toplumsal bilincinin ve sol tarihinin oluşumunda önemli bir yere sahip olan Sol Yayınları'nın kurucusu ve sahibi Muzaffer İlhan Erdost, 25 Şubat 2020’de tedavi gördüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca insan hakları için mücadele eden Erdost, son söyleşisini yazarımız Şükran Soner ile yapmıştı.

ADINA KARDEŞİNİN İSMİNİ EKLEDİ

12 Eylül darbesi sonrası Mamak Cezaevi’nde gözaltında dövülerek öldürülen Onur Yayınları’nın sahibi İlhan Erdost’un da ağabeyi olan Muzaffer İlhan Erdost, kardeşi İlhan Erdost’un katledilmesinin ardından, adına kardeşi İlhan’ın adını ekleyerek, "Muzaffer İlhan Erdost” olarak yazı ve kitaplarında kullanmaya başladı. Erdost, ölümünün 5’inci yıldönümü kapsamında yarın gömütü başında anılacak. Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılacak olan anma töreni, saat 12.00’de gerçekleştirilecek.

MUZAFFER İLHAN ERDOST’UN ESERLERİ

İnceleme-araştırma-eleştiri: “Türkiye Sosyalizmi” ve Sosyalizm (1969), Türkiye Üzerine Notlar (1970), Bilim ile Yazın Arasında (1984), Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet İlişkileri (1984), Şemdinli Röportajı (1987), Kapitalizm ve Tarım (1984), Demokrasi ve “Demokrasi” (1989), Adam İçin Türevler (Eskiz, 1990), Ulus, Uluslaşma, Demokratikleşme (1991), Bir Fotoğrafta Alt Yazı / İki 7 Kasım (1991), Üç Şair / Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Ahmet Arif (1994), Kanı Kanla Yıkamak-İnsan Hakları ve Türkiye (1994), Faşizm ve Türkiye 1977 - 1980 (1995), Türkiye’nin Yeni-Sevr’e Zorlanması Odağında Üç Sivas (1996), İkinci Yeni Yazıları (1997), Küreselleşme ve Osmanlı Devlet Modeli Makasında Türkiye (1998), Yeni Dünya Düzenine Zorlanması Odağında Türkiye (1999), Pandora’nın Bir Başka ‘Kutusu’ (2000), Türkiye'nin Kararan Fotoğrafları (2003), 12 Eylül Turkaları (2004), Azınlıklar Sorunu (2005), Sosyalizmi Seviyorum (2007), Türkiye 2009 (2009).

Derleme: İlhan İlhan (Kardeşi İlhan Erdost hakkında yazılar ve şiirler, 1983)

Şiir: Havada Kalan Güvercin (1990)

Öykü: Ey Karanlık Mavi Güneş (1990)

Anlatı: Onu Anlat İşte (1989)