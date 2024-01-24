Müzede tur rehberlerine anlatım yasak

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Tarihi dokuyu bozan çalışmalar ve bakımsızlık tartışılırken iktidar bu kez de turistlerden giriş ücreti alınacağını duyurdu. Turizmci Özgür Hacıoğlu, tur rehberlerinin 1500 yılı aşkın tarihi anlatmasının yasak olduğunu, ücret uygulamasının acentelere dört gün kala duyurulduğunu, hem yerli hem yabancı turistten ücret isteneceğini belirterek “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bilet satışı yapacak firma arasındaki anlaşma şartları neler?” diye sordu.

Cumhuriyet’e konuşan turizmci Özgür Hacıoğlu, birinci döneminden bakıldığında 1663 yıllık bir yapı olan Ayasofya’nın, “seçimlere yönelik oy devşirmek için şaşaalı bir açılışla camiye çevrildiğini, açılışın ise şeriat yanlıları tarafından ablukaya alındığını” anımsattı. Farklı dönemleri, farklı kültürleri barından Ayasofya’da tur rehberlerinin tarihi anlatmasının kesinlikle yasak olduğuna işaret eden Hacıoğlu, “Sesli rehber mecburiyeti var, buna uyumlu bir kulaklığınız yoksa 100 TL verip kulaklık alabiliyorsunuz. Eğer almazsanız alanda size anlatım yapacak kimse yok” dedi.

Hacıoğlu, şu soruları da yöneltti:

“Elde edilecek bu gelirin dağılımı nasıl yapılmıştır? Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bilet satışı yapacak firma arasındaki anlaşma şartları neler? Turist rehberleri niçin alan içerisinde anlatım yapamamaktadır? Günlük olarak bireysel çalışan ve Ayasofya’yı anlatarak geçimini sağlayan rehberler ne olacak? Türk vatandaşları daha öncesinde cüzi bir ücret karşılığı aldığı Müzekart ile giriş yapabiliyorken yenilenen giriş koşulları ile bu müzeyi nasıl ziyaret edecek? Turizm günlük satış yapılan bir iş değil. Büyük oranda 1-2 ay öncesinde satışlar yapılmaktadır. Yapılan bu keyfi değişiklikler ve son dakikalar acenteleri, rehberleri turistlere karşı zor duruma sokmuştur.”