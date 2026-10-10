Ciddiyet - 10 Ekim 2026

İbrahim Tuncay
Ahmet Öztürklevent
Birol Çün
Cem Koç
Cemalettin Güzeloğlu
Ekrem Borazan
Ercan Baysal
Halim Kutlu
Mehmet Zeber
Murat Özmenek
Murat Sayın
Murteza Albayrak
Mustafa Yıldız
Nuhsal Işın
Zeki Bol
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İbrahim Tuncay
Ahmet Öztürklevent
Birol Çün
Cem Koç
Cemalettin Güzeloğlu
Ekrem Borazan
Ercan Baysal
Halim Kutlu
Mehmet Zeber
Murat Özmenek
Murat Sayın
Murteza Albayrak
Mustafa Yıldız
Nuhsal Işın
Zeki Bol