Müziğimizin efsanelerinden Ruhi Su anılıyor...

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan ve sanatçı duruşu ile hafızalara kazınan Ruhi Su aramızdan ayrılışının 37'nci yılında anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:28
Müziğimizin efsanelerinden Ruhi Su anılıyor...
Abone Ol google-news

20 Eylül 1985'te aramızdan ayrılan Türk müziğinin en önemli isimlerinden birisi olan Ruhi Su, ölümünün 37. yılında Kadıköy belediyesi Süreyya Operasında Aryalar ve türküler ile anılacak.

KİMLER KATILACAK?

Bu yıl yapılacak anmada, Solist Göktuğ Alpaşar, Ruhi Su’nun yer aldığı operalardan örnekler sergilerken Nursel Dinler Yazman, Haluk Tolga İlhan, Ufuk Karakoç ve Ruhi Su Dostlar Korosu türkülerle geceye renk katacak. Davetiyelere Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden ulaşılabilir.

 


ruhisu müzik anma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler