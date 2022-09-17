Müziğimizin efsanelerinden Ruhi Su anılıyor...

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:28

20 Eylül 1985'te aramızdan ayrılan Türk müziğinin en önemli isimlerinden birisi olan Ruhi Su, ölümünün 37. yılında Kadıköy belediyesi Süreyya Operasında Aryalar ve türküler ile anılacak.

KİMLER KATILACAK?

Bu yıl yapılacak anmada, Solist Göktuğ Alpaşar, Ruhi Su’nun yer aldığı operalardan örnekler sergilerken Nursel Dinler Yazman, Haluk Tolga İlhan, Ufuk Karakoç ve Ruhi Su Dostlar Korosu türkülerle geceye renk katacak. Davetiyelere Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden ulaşılabilir.