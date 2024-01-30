Müzikholde silahlı kavga: Ölü ve yaralı var!

Sarıyer’de bulunan bir müzikholde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:22
Müzikholde silahlı kavga: Ölü ve yaralı var!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müzikholde, bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ö.D. ile Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ö.D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SUÇ MAKİNESİ ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Ağır yaralanan Y.D.'nin ise, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Y.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


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