Sarıyer’de müzikholdeki silahlı çatışma... Soruşturmada yeni gelişme!
Sarıyer'de müzikholde 1 kişinin öldüğü, 2 polis memurunun yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin sorgularına devam edildiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde önceki gün yaşanan olayda, üzerlerinde silah olduğu için dışarı atılan 5 kişiden ikisi bir süre sonra motosikletle geri gelerek iş yeri önünde bulunanlara kurşun yağdırdı.
İlk kavganın ardından olay yerine gelen sivil polislerinde karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında iki polis memuru ayaklarından vurularak yaralanırken, taksici Mehmet Sabır Çalışoğlu, bacağına isabet eden kurşunun atar damarına gelmesi sonucu kan kaybından hayatını kaybetti.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?