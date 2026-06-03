MYP lideri Çayır, CHP’deki ‘mutlak butlan’ tartışmalarını değerlendirdi: ‘Derin devlet demek’ aptallığın daniskasıdır, gerçeği saptırmaktır

CHP’nin Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasın Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine iade edilmesiyle ülke gündemi CHP’de yaşananlara ve yaşanacaklara yöneldi. Kimi çevrelerce butlan kararının alınmasının ardında bir 'derin devlet' olduğu iddiası dile getirildi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP’de yaşananlar ve ‘derin devlet’ iddialarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Türkiye'nin 2.5 yıldır CHP'nin kurultayını (38. Olağan Kurultay) tartıştığını ifade eden Çayır, “YSK, CHP kurultayını meşru saymış ve mazbatasını vermiş; sonrasında birileri 'delegelerin manipüle edildiği' gerekçesiyle dava açmıştır. İktidar CHP'yi tartışma konusu yapma eğilimine girdi ve bu davayı kullandı. Erdoğan millete son seçimde verdiği sözleri tutamayınca, milletin derdini çözmek yerine muhalefeti yok etmeyi tercih etti” dedi.

Yargıya ilişkin “Erdoğan'ın yüzünü ekşittiği hiçbir konuda hiçbir yargı mensubu iktidarın aleyhinde bir karar veremez” yorumunda bulunan Çayır, “Rüşvet verilmişse bu bir ceza konusudur. Bu ayrı işler. Bütün delegenin iradesini yok edecek bir yargı kararı olamaz” ifadelerini kullandı.

‘DAHA RAHAT İKTİDARDA KALABİLMEK İÇİN..’

Mutlak butlan kararına ilişkin 'derin devlet', 'devlet aklı' gibi yorumların yapılmasını eleştiren Çayır, “Daha rahat bir şekilde iktidarda kalabilmek için; YSK'yi bypass ederek, yerel mahkemenin verdiği kararla koskoca ana muhalefeti tarumar ediyorsunuz. 'Devletin bu konuda bir bildiği var' demek aptallığın daniskasıdır. Bu işi 'derin devlete' havale etmek kurnazlıktır. Bunu kim uyduruyorsa oyun kurucudur” diye konuştu.

‘DEVLET AKLI DİYENİN AKLI YOK’

Derin devletin önceden olduğunu söyleyen Çayır 'derin devlet'e ilişkin, “2009'a kadar vardı. Emekli ve var olan askerlerdi. 2009'dan sonra Ergenekon, Balyoz davalarıyla bir süreç başladı. Orduyu Amerikalılaştırma projesiydi. 15 Temmuz'dan (2016) sonra derin devlet diye bir şey kalmadı. Bu tarihten sonra devlet Tayyip Bey'dir, iktidardır. Bunun dışında bir şey söyleyen aptaldır. Derin devlet demek gerçeği saptırmaktır. Derin devlet yoktur. ‘Olan biten devlet aklıdır’ diyenin aklı yoktur” dedi. Çayır son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Adalet hepimize lazım” çağrısında bulundu.