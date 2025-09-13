Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.09.2025 16:09:00
ANKA
MYP lideri Remzi Çayır'dan Erdoğan'a 'CHP Kurultayı' tepkisi!

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çayır, "'CHP birbirlerine düşmüş, içeride kavga ediyorlar' diyor. Kavga ettiren sensin, dizayn eden sensin. Yeter artık kardeşim yeter, elini çek, işine bak işine. Millet senden hizmet bekliyor" dedi.

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HER GÜN BİR BELEDİYEYE, BİR KURUMA, BİR KİŞİYE ÇÖKME..."

Çayır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çayır, şunları kaydetti:

"Türkiye kötü yönetilmektedir. Bu sabah bile paldır küldür... Her gün bir belediyeye, bir kuruma, bir kişiye çökmek tam anlamıyla. Toplumdaki algı hukuk arayışı, hırsızları yakalama, soysuzları yakalama, soyguna teşebbüs edenleri gözaltına alma hakkı olarak değerlendirilmemektedir. Bu bir siyasi kuşatma ve siyasi bir davranış olarak kafalara yer etmiş ve bu şekilde algılanmaktadır. Belki de içlerinde hırsızlık yapan, milleti soymuş olanlar vardır, milletin malını çalanlar vardır. Fakat siz öyle bir topyekun hareket ediyorsunuz ki ve hukuk ile hareket etmiyorsunuz ki insanların bakışı, 'bu bir siyasi müdahaledir ve hukuki bir dava değil, siyasi bir dava olarak' anlaşılmaktadır. Buna hakkınız yok. Güç elinizde diye istediğinizi yapma yetkisine sahip değilsiniz. Güç bende, iktidar bende, yargı bende, yürütme bende, yasama bende diye eğer siz keyfi davranmaya devam ederseniz sadece siz kaybetmiş olmazsınız; ülke kaybeder, insanlık kaybeder, bu coğrafya kaybeder."

''TÜRKİYE’NİN PROBLEMİ CHP'NİN KURULTAYI MI?''

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağünüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davalara da dikkati çeken Çayır, şunları söyledi:

"Bütün iktidar kanallarına bakıyorsunuz, CHP kurultayını konuşuyorlar. Bize ne CHP kurultayından? CHP kurultayı birisi şaibeli ise ikinci kurultayı olur, işlerini halleder giderler. Türkiye’nin problemi CHP'nin kurultayı mı arkadaşlar? Yarın ve ertesi gün yine konuşulacak. Her gün yeni bir operasyon yapılıyor ki gündem boş bırakılmasın, başka şeyler konuşulmasın diye. Artık o noktaya doğru gidiyor. Peyderpey alıyorlar. İllüzyon siyaseti. Rahmetli Genel Başkan da söylerdi, 'cambaza bak, cambaza' milletin cebini boşaltırlar aşağıda. Şu an yaptıkları bu. CHP'yi konuş, CHP'nin kurultayını konuş, adam dönüyor, koskoca Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz her şeyle uğraşıyoruz. Her türlü problemlerle biz boğuşuyoruz. CHP birbirlerine düşmüş, içeride kavga ediyorlar' diyor. Kavga ettiren sensin, dizayn eden sensin. Yeter artık kardeşim yeter, elini çek, işine bak işine. Millet senden hizmet bekliyor."

"İSTEDİĞİN ZAMAN MÜHÜRLÜ OY, İSTEDİĞİN ZAMAN MÜHÜRSÜZ OY KABUL ET"

2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli saymasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, şu ifadeleri kullandı:

"2017 referandumunda bu millet, ne yazık ki üzülerek ifade edeyim, bir millet iradesinin çalınmasına tanıklık etmiştir. Bizatihi şüphelerim vardı. Bu kadar ‘hayır’ çıkmışken, birkaç büyükşehir hariç bütün büyükşehirlerde ‘hayır’ çıkmışken, ‘evet’ çıkmasını mühürsüz oylara bağladılar. Mühürsüz oylar ilk kez sanki mühürlü oymuş gibi kabul edildi. Böyle bir ülke olamaz. İstediğin zaman mühürlü oy, istediğin zaman mühürsüz oy kabul et. İkili hukuk bir toplumun hastalığıdır ve gerçekten karınca misali koca çınara girdiğinde o çınarı devirip bırakır ve çürütür. Şu anda toplum çürümeyi yaşamaktadır. Bir ülkeyi yönetenin adil olması beklenir. Bir ülkeyi yönetenin adaletli olması beklenir. Ama ne yazık ki sırf kendisine fayda sağlıyor diye, avantaj sağlıyor diye Dünyayı ve hukuku adaleti eğip çekmeye gerek yok.''

"2014 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ HİLEYLE ALINMIŞTIR"

2014 yerel seçimlerinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in seçimleri hile ile kazandığını öne süren Remzi Çayır, "2014 Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimi hileyle alınmıştır. Ben 2014’te adaydım. Mansur Bey kazanmıştı" dedi. 

İlgili Konular: #CHP #Erdoğan #Kurultay #MYP

Özgür Özel'den 'Kurultay davası' öncesi açıklama: 'İyi düşünür, kötüyle mücadele ederim!'
Özgür Özel'den 'Kurultay davası' öncesi açıklama: 'İyi düşünür, kötüyle mücadele ederim!' Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip eden CHP lideri Özgür Özel, davaya ara verildikten sonra açıklamalarda bulundu. Özel, 15 Eylül'de gerçekleşecek olan Kurultay davasına ilişkin, "En iyisini düşünüp kötüyü bekler kötüyle mücadele ederim" ifadelerini kullandı.
CHP, kurultay davası öncesi ‘kayyuma hayır’ mitingine hazırlanıyor
CHP, kurultay davası öncesi ‘kayyuma hayır’ mitingine hazırlanıyor CHP, yarın Ankara Tandoğan’da düzenleyeceği “Kayyuma hayır” mitingi için sahaya indi. CHP genel merkezi Özgür Özel’in çağrısını içiren bir ses kaydıyla yurttaşları arayarak mitinge davet etmeye başladı. Partinin mitinge davet için yaptığı esnaf gezilerine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer “İnsanlara öyle bir kayyum endişesi gelmiş ki ‘Bankadan paramı mı çeksem? Yoksa ona da kayyum atayıp alırlar mı?’ diye soruyorlar” ifadelerini kullandı.
Kurultay davası üzerinden ‘MHP’nin 2016 süreci CHP’ye uygulanır mı?’ tartışması sürüyor: 'Taban izin vermez, Özgür Özel’in yanındayız'
Kurultay davası üzerinden ‘MHP’nin 2016 süreci CHP’ye uygulanır mı?’ tartışması sürüyor: 'Taban izin vermez, Özgür Özel’in yanındayız' Kurultay davası sürecinde “CHP’de MHP’deki gibi bir bölünme yaşanır mı?” soruları gündeme gelirken, partinin il başkanları ve kurmayları delegelerin iradesine vurgu yaptı. Başkanlar, “CHP’de ne olursa olsun taban bölünmeye izin vermez, örgüt genel başkanının arkasındadır” mesajını verdi.