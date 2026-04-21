MYPAYZ Elektronik Para'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

21.04.2026 10:23:00
ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapıyla ilgili MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı oldukları öne sürülen gerçek ve tüzel kişilere jandarma tarafından 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında jandarma tarafından İstanbul, Ankara, Aydın, Kayseri, Bingöl ve Rize'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

"GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA..."

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis) suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemeleri neticesinde; söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, (5) Milyar TL işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin tespit edilmesi üzerine; Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize illerinde bulunan (23) şüpheli şahsa yönelik 21.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiş, yapılan arama ve el koyma faaliyeti neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, 20 şüphelinin yakalaması yapılarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis ağı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Iğdır'da 'yasa dışı bahis' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik soruşturmada ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.