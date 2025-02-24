N Kolay’dan yeni reklam filmi: Maaşını taşıyan kazançlı çıkıyor!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:24

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:24

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, ünlü şef Danilo Zanna’nın rol aldığı yeni reklam filmiyle izleyiciyle buluştu. Eğlenceli bir dille hazırlanan reklamda, N Kolay’ın sunduğu avantajlara dikkat çekilirken, maaşını N Kolay’a taşıyanların kazançlı çıkacağı vurgulandı.

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, eğlenceli bir reklam filmiyle ekranlardaki yerini aldı.

Reklam filminde, kullanıcıların Türkiye’deki tüm ATM’leri ücretsiz kullanabilmesi, günlük yüksek faiz fırsatı, %0 faizli Kolay Nakit imkanı ve 7/24 ücretsiz para transferi gibi hizmetler öne çıkıyor.

Havas İstanbul imzası taşıyan reklam filmi, “Bankacılık N Kolay” mesajıyla izleyicilere sunuldu.