N Kolay’dan yeni reklam filmi: Maaşını taşıyan kazançlı çıkıyor!
Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, ünlü şef Danilo Zanna’nın rol aldığı yeni reklam filmiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Reklamda, N Kolay’ın sunduğu avantajlar eğlenceli bir dille tanıtıldı.
Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, ünlü şef Danilo Zanna’nın rol aldığı yeni reklam filmiyle izleyiciyle buluştu. Eğlenceli bir dille hazırlanan reklamda, N Kolay’ın sunduğu avantajlara dikkat çekilirken, maaşını N Kolay’a taşıyanların kazançlı çıkacağı vurgulandı.
Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, eğlenceli bir reklam filmiyle ekranlardaki yerini aldı.
Reklam filminde, kullanıcıların Türkiye’deki tüm ATM’leri ücretsiz kullanabilmesi, günlük yüksek faiz fırsatı, %0 faizli Kolay Nakit imkanı ve 7/24 ücretsiz para transferi gibi hizmetler öne çıkıyor.
Havas İstanbul imzası taşıyan reklam filmi, “Bankacılık N Kolay” mesajıyla izleyicilere sunuldu.
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