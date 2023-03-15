Naci Görür, ‘9 şiddetindeki deprem’ ifadelerine açıklık getirdi: Büyüklük ile şiddet farklı şey

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’daki depremin 9 şiddetinde olacağı yönündeki ifadesine açıklık getirdi. Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir” dedi, “Anlatamamışız” diyerek sitem etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 19:49
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Prof. Dr. Naci Görür “Olası Marmara depreminin şiddeti 9’u bulur” ifadeleriyle ilgili ‘istek üzerine bir açıklama’ yayınladı. Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir” dedi, “Anlatamamışız” diye sitem etti.

Görür’ün açıklaması şöyle:

“Birçok arkadaş hayretler içerisinde ‘Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi?’ diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı şeydir. İstanbul’da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6’ya düşer, sevgiyle.”


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