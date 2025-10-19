Naci Görür çağrı yaptı: '10-15 senede bitiririz'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok" diyen Görür, uyarılarda bulundu.

"YAPACAĞIMIZ ŞEYLER BELLİ"

Ülkenin her bölgesinde deprem olabileceğinin vurgusunu yapan Görür'ün açıklamasını şu şekilde:

"Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi DEPRM DİRENÇLİ yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin.

Bunun için yapacağımız şeyler belli. Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın. 10-15 senede bitiririz. Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz. Sevgiyle."