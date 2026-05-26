Naci Görür’den Akoluk depremi sonrası uyarısı: 'Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor'

AFAD, saat 21.44’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü ise Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi Akoluk-Feke (Adana) merkezli, 4.0 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte duyurdu.

GÖRÜR UYARDI!

Yer bilimci Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Görür paylaşımında, “Akoluk’da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde” ifadelerini kullandı.

“DEPREMLER ADANA HAVZASI’NA İLERLİYOR”

Depremlerin yönüne dikkat çeken Görür, “Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var” dedi.

“DEPREM DİRENÇLİ ADANA’YA İHTİYAÇ VAR”

Naci Görür açıklamasında ayrıca, “Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun” ifadeleriyle uyarıda bulundu.