Naci Görür'den deprem sonrası o yorumlara tepki: 'Ben bildim' saçmalıklarına lüzum yok

11.08.2025 09:41:00
Haber Merkezi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kimi yorumlara tepki göstererek "Çok bilgili olmaya, araştırmaya, fay sistemlerinin ayrıntısına, falcı olmaya, ben bildim saçmalıklarına lüzum yok" dedi, "deprem dirençli kentler" çağrısını tekrarladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. 16 binada yıkıma yol açan deprem nedeniyle şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yapılan kimi yorumlara tepki göstererek "Çok bilgili olmaya, araştırmaya, fay sistemlerinin ayrıntısına, falcı olmaya, ben bildim saçmalıklarına lüzum yok.  Gelin devlet, hükümet, belediye, halk el ele, omuz omuza verelim ve ülkemizi deprem dirençli hale getirelim" çağrısı yaptı. 

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle: 

"Sındırgı depremi neyin uyarısıdır? Deprem dirençli kentlerin uyarısıdır. Çok bilgili olmaya, araştırmaya, fay sistemlerinin ayrıntısına, falcı olmaya, ben bildim saçmalıklarına lüzum yok. Gelin devlet, hükümet, belediye, halk el ele, omuz omuza verelim ve ülkemizi deprem dirençli hale getirelim. Bak bizimkinden daha büyük depremlerde insan ölmüyor, bizde 7 ve daha büyüğünde on binlerce insanımızı toprağa veriyoruz. Daha bıkmadık mı? Yeter değil mi? Geçmiş olsun."

 

 

İlgili Konular: #deprem #Naci Görür #Balıkesir

