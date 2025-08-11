AFAD’tan ‘Balıkesir depremi’ ön değerlendirmesi: Kategorisini belirlediler

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.

Rapora göre, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim birimi 880 metre ile Sındırgı'nın Alacaatlı Köyü olarak hesaplandı.

Ana şoktan saat 21.46'ya kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,2 ile 4,6 arasında değişen 41 artçı deprem kaydedildi.

Raporda, Deprem Ön Hasar Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritası da kamuoyu ile paylaşıldı. Şiddet haritasına göre depremin büyüklüğü "yıkıcı" kategorisinde kaydedildi.

Bu hesaplamanın sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplandığı ve saha gözlemlerine dayanmadığı bilgisine de raporda yer verildi.