Naci Görür'den Marmara depremi sonrası kritik açıklama: 'Burası da tehlikeli'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 9,82 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Depremin KAF'ın Güney kolu üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."

Son olarak, saat 12.57'de yine Bursa, Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.14 kilometre olarak ölçüldü.

Görür, ikinci depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle"