Cumhuriyet Gazetesi Logo
Naci Görür’den Sivas’taki depremin ardından kritik uyarı: 'Yediler mertebesinde deprem üretebilir'

Naci Görür’den Sivas’taki depremin ardından kritik uyarı: 'Yediler mertebesinde deprem üretebilir'

26.06.2025 17:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Naci Görür’den Sivas’taki depremin ardından kritik uyarı: 'Yediler mertebesinde deprem üretebilir'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AFAD verilerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, Kayseri'den Mersin'e uzanan Ecemiş Fay zonuna dikkat çekerek, "Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir" uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 16.34'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Karaburun ilçesi açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"BU KOL YEDİLER MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun"


İlgili Konular: #deprem #Naci Görür