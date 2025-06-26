Naci Görür’den Sivas’taki depremin ardından kritik uyarı: 'Yediler mertebesinde deprem üretebilir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 16.34'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Karaburun ilçesi açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"BU KOL YEDİLER MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun"



