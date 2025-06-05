Naci Görür'den yurttaşa deprem 'sitem'i: 'Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi..'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Çanakkale Gökçeada açıklarında 12.61 kilometre derinlikte meydana geldi.

GÖRÜR'DEN 'SİTEM'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından sitemini dile getirdiği bir açıklamada bulundu. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SİTEM: Evet sitem ediyorum. Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş. Konuşmadıkça deprem olmazmış sanki. Daha dün elli binden fazla insanımızı kaybetmedik sanki. Deprem, fay hakkında çok şey bilmenize gerek yok. 'Ben depremi nasıl atlatırım' diye eşsiz zekanızı çalıştırmanız gerekmiyor. Bütün varlığınızla DEPREM DİRENÇLİ KENTLER TALEP EDİN YETER. Talep yeri ve çözüm kapısı hükümet ve belediyelerdir. İşbirliğiyle, güçbirliğiyle bunu başaralım yeter. Tek çözüm bu. Bırakın artık fayları, kim bildiyi, ne dediyi.."







